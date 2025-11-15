Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche
Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche samedi 15 novembre 2025.
Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs
Salle des fêtes 1 Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Lire l’heure au soleil, vous savez faire?
Les cadrans solaires sont encore nombreux à Fleurey-sur-Ouche et dans les villages alentour. Ce petit patrimoine de hauteur, très discret, est aujourd’hui livré à l’oubli et à la disparition. Il garde pourtant tout son intérêt astronomique, patrimonial et esthétique ! Il est temps de lever les yeux et de partir à leur découverte !
Samedi 15 novembre
Conférence –atelier (GRATUIT)
Les cadrans solaires de Fleurey et alentours par Pierre Causerey , association d’astronomie Cygnus 21, Val de Saône.
16 h atelier de fabrication de cadrans solaires portatifs (enfants adultes)
17 h conférence .
Salle des fêtes 1 Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté asshipaf@gmail.com
English : Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs
German : Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-11-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)