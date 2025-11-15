Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche

Atelier et conférence Les cadrans solaires à Fleurey et aux environs

Salle des fêtes 1 Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

Lire l’heure au soleil, vous savez faire?

Les cadrans solaires sont encore nombreux à Fleurey-sur-Ouche et dans les villages alentour. Ce petit patrimoine de hauteur, très discret, est aujourd’hui livré à l’oubli et à la disparition. Il garde pourtant tout son intérêt astronomique, patrimonial et esthétique ! Il est temps de lever les yeux et de partir à leur découverte !

Samedi 15 novembre

Conférence –atelier (GRATUIT)

Les cadrans solaires de Fleurey et alentours par Pierre Causerey , association d’astronomie Cygnus 21, Val de Saône.

16 h atelier de fabrication de cadrans solaires portatifs (enfants adultes)

17 h conférence .

Salle des fêtes 1 Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté asshipaf@gmail.com

