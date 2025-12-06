Atelier et conte Compagnie Rayon de lune Bibliothèque Municipale de Clérieux Clérieux

Atelier et conte Compagnie Rayon de lune

Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux Drôme

La bibliothèque municipale de Clérieux vous propose un après-midi sur le thème de la méduse. Au programme un atelier de fabrication de méduses lumineuses et un conte musical et lumineux de la compagnie Rayon de Lune !

Bibliothèque Municipale de Clérieux 110 Impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com

English :

Clérieux’s public library invites you to an afternoon on the theme of jellyfish. On the program: a workshop for making luminous jellyfish and a musical and luminous tale by the Rayon de Lune company!

German :

Die Gemeindebibliothek von Clérieux bietet Ihnen einen Nachmittag zum Thema Quallen an. Auf dem Programm stehen ein Workshop zur Herstellung von leuchtenden Quallen und ein musikalisches und leuchtendes Märchen der Kompanie Rayon de Lune !

Italiano :

La biblioteca pubblica di Clérieux propone un pomeriggio sul tema delle meduse. In programma: un laboratorio per realizzare meduse luminose e un racconto musicale e luminoso della compagnia Rayon de Lune !

Espanol :

La biblioteca pública de Clérieux propone una tarde sobre el tema de las medusas. En el programa: un taller de creación de medusas luminosas y un cuento musical y luminoso a cargo de la compañía Rayon de Lune

