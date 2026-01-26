Atelier et cours de céramique Atelier Cappable Orthez

Atelier et cours de céramique

Atelier Cappable 67 Rue Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Venez vous initier au modelage en apprenant à fabriquer une tasse ou un duo bol + petite assiette.

Vous découvrirez différentes techniques de décor (texture, gravure, mise en couleur…). Après séchage, votre pièce sera émaillée puis cuite à haute température.

Vous pourrez venir la récupérer 4 à 6 semaines après le cours. .

+33 6 62 45 07 56

