Atelier et cours de céramique Atelier Cappable Orthez

Atelier Cappable 67 Rue Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Venez vous initier au modelage en apprenant à fabriquer une tasse ou un duo bol + petite assiette.
Vous découvrirez différentes techniques de décor (texture, gravure, mise en couleur…). Après séchage, votre pièce sera émaillée puis cuite à haute température.
Vous pourrez venir la récupérer 4 à 6 semaines après le cours. .
