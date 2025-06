ATELIER ET DECOUVERTE DUBCHATEAU DE LA HAUTE GUERCHE RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE – Lieu-dit La Haute Guerche Val-du-Layon 5 juillet 2025 15:00

Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-17

Atelier d’argile sur le thème « insectes remarquables » et découverte du château de la Haute Guerche !

Découverte du patrimoine biologique du château de la Haute Guerche, ruines médiévales des XII et XVème siècles. Visite du site extérieur et atelier d’argile en intérieur sur le thème des insectes remarquables. Les gravures en négatifs sont imprimés en relief !

Réservation obligatoire par téléphone au 06.63.64.80.11 ou par mail à marie-boisson@orange.fr .

Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 64 80 11 marie-boisson@orange.fr

English :

Clay workshop on the theme of « remarkable insects » and discover the château de la Haute Guerche!

German :

Ton-Workshop zum Thema « Bemerkenswerte Insekten » und Entdeckung des Schlosses La Haute Guerche!

Italiano :

Laboratorio di argilla sul tema « insetti straordinari » e scoperta del Castello della Haute Guerche!

Espanol :

Taller de arcilla sobre el tema « insectos notables » y ¡descubra el Château de la Haute Guerche!

