ATELIER ET DÉGUSTATION DE BIÈRES ARTISANALES SAINT-PATRICK

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Venez participer à un atelier et une dégustation de bières artisanales* de la brasserie locale Brewing Bears à l’accueil de l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole !

Organisée par la Brasserie Brewing Bears

Mardi 17 mars de 15h à 18h

Venez participer à un atelier et une dégustation de bières artisanales* de la brasserie locale Brewing Bears à l’accueil de l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole !

Mardi 17 mars de 15h à 18h

Gratuit

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : ATELIER ET DÉGUSTATION DE BIÈRES ARTISANALES SAINT-PATRICK

Join us for a workshop and tasting of craft beers* from local brewery Brewing Bears at the Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office reception desk!

Organized by Brewing Bears

Tuesday March 17, 3pm to 6pm

L’événement ATELIER ET DÉGUSTATION DE BIÈRES ARTISANALES SAINT-PATRICK Montpellier a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER