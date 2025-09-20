Atelier et démonstration tissage Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine – Hôpital Saint-Jean Angers

Atelier et démonstration tissage Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine – Hôpital Saint-Jean Angers samedi 20 septembre 2025.

Atelier et démonstration tissage 20 et 21 septembre Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine – Hôpital Saint-Jean Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier et démonstration de tissage en présence des liciers des Musées de la ville d’Angers. Une occasion unique de se découvrir de nouveaux talents.

Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine – Hôpital Saint-Jean 4, boulevard Arago, 49100 Angers Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 24 18 45 http://www.angers.fr Fondé en 1175 avec l’appui d’Henri II Plantagenêt selon un programme hospitalier courant au Moyen Âge (accueil de tous les nécessiteux ; gestion laïque, reprise par les Filles de la Charité en 1639), l’hôpital Saint-Jean assure une fonction médicale jusqu’en 1854. Il fait office de musée depuis 1874. La salle des malades, halle à trois nefs égales constitue l’un des points d’épanouissement du gothique angevin de la fin du XIIè siècle, par la qualité des proportions et l’élégance des structures (voûtes d’ogives à fines nervures, très bombées ; sobriété des chapiteaux à feuilles d’eau ; sveltesse des colonnes). Elle est devenue en 1967 lieu d’exposition du « Chant du Monde », ensemble de tapisseries de Jean Lurçat créées à partir de 1937 en hommage à « l’Apocalypse » ; par extension , un musée de tapisserie contemporaine est installé dans les dépendances du XVIIIè siècle. Accès Parc de stationnement gratuit place La Rochefoucauld Bus Gare desservie

Atelier et démonstration de tissage en présence des liciers des Musées de la ville d’Angers. Une occasion unique de se découvrir de nouveaux talents.

Musées d’Angers