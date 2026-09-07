Atelier et exposition de Marie Morge -Journées nationales des Artistes Atelier de Marie Morge Valence
vendredi 2 octobre 2026 · Atelier de Marie Morge · Valence
Informations pratiques
Valence
Atelier et exposition de Marie Morge -Journées nationales des Artistes
Atelier de Marie Morge 28 avenue de l’École Normale Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Exposition et présentation de mon travail en céramique et en peinture. Mes peintures regroupent des œuvres souvent abstraites en acrylique, sur des toiles préalablement préparées avec des collages de divers tissus, papier, livres, sable etc et du gesso.
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Atelier de Marie Morge 28 avenue de l’École Normale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Exhibition and presentation of my work in ceramics and painting. My paintings consist of mostly abstract works in acrylic on canvases that have been prepared in advance with collages of various fabrics, paper, books, sand, etc., and gesso.
L’événement Atelier et exposition de Marie Morge -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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