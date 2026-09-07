Atelier et exposition de Marie Morge -Journées nationales des Artistes Atelier de Marie Morge Valence

Informations pratiques

Valence

Atelier et exposition de Marie Morge -Journées nationales des Artistes

Atelier de Marie Morge 28 avenue de l’École Normale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Exposition et présentation de mon travail en céramique et en peinture. Mes peintures regroupent des œuvres souvent abstraites en acrylique, sur des toiles préalablement préparées avec des collages de divers tissus, papier, livres, sable etc et du gesso.

.

Atelier de Marie Morge 28 avenue de l’École Normale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition and presentation of my work in ceramics and painting. My paintings consist of mostly abstract works in acrylic on canvases that have been prepared in advance with collages of various fabrics, paper, books, sand, etc., and gesso.

L’événement Atelier et exposition de Marie Morge -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme