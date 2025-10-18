Atelier et formations pour les ados Ferme écofolies Sainte-Pazanne

Atelier et formations pour les ados Ferme écofolies Sainte-Pazanne samedi 18 octobre 2025.

Atelier et formations pour les ados

Ferme écofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Pour aider nos adolescents à devenir adulte, le tiers lieu situé à la Ferme écofolies propose en partenariat avec deux formatrices; Vanessa et Cécile, des ateliers à thèmes pour leurs faciliter l’accès au monde du travail et de l’entreprise

Au programme

Atelier gestion des émotions

samedi 18 octobre de 9h à 12h et jeudi 30 octobre de 9h à 12h

une journée pour comprendre les bases du fonctionnement des émotions

comment ça marche ?

comment mieux les gérer ?

animé par Cécile André

sur inscription, maximum 8 personnes

tarif 70€

Atelier confiance en soi-estime de soi

a+15 ans

mardi 21 octobre de 9h à 12h et jeudi 23 octobre de 13h à 17h

un atelier pour comprendre le mécanisme de la confiance en soi

pour apprendre à puiser des solutions dans les neurosciences

connaître les bonnes pratiques

animé par Cécile André

sur inscription, maximum 8 personnes

tarif 70€

Atelier simulation d’entretien jeunes

Jeudi 30 octobre de 13h à 17h de vendredi 31 octobre de 9h à 12h

comment décrocher un stage, une alternance post-bac ou un job d’été ?

cet atelier est fait pour apprendre les bons tuyaux pour faciliter ces étapes importantes dans la vie d’un jeune adulte

animé par Cécile André et Vanessa Hubert

sur inscription, maximum 8 personnes

tarif 70€

Atelier comprendre les autres générations :

vendredi 31 octobre de 13h à 17h & mardi 23 décembre de 9h à 12h + une demi-journée en 2026

apprendre à connaître les autres générations, c’est un levier puissant pour changer de regard sur ma génération et les autres

animé par Cécile André

3x3h, sur inscription, maximum 10 personnes

tarif 100€

Autres ateliers en 2026, d’autres thématiques seront proposées

atelier cv et lettre de motivation 2x3h

atelier préparation à l’oral 4ème & 3ème

pour l’oral du brevet 2x3h

aisance à l’oral spécial Parcours Sup 2x3h

Pratique

inscriptions nécessaires par mail en précisant les prénoms, noms des inscrits et en précisant l’activité choisie.

les tarifs * 70€ personne 6h grâce au dispositif Deffinov vous bénéficiez d’une prise en charge de 50% en tant qu’adhérent (10€ l’adhésion annuelle), soit un reste à charge de 35€ l’atelier.

les tarifs ** 100€/personne/9h . grâce au dispositif Deffinov vous bénéficiez d’une prise en charge de 50% en tant qu’adhérent (10€ l’adhésion annuelle), soit un reste à charge de 50€ l’atelier.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Ferme écofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 39 75 12 ecofolies@gmail.com

English :

To help our teenagers become adults, the tiers lieu at the Ferme écofolies, in partnership with two trainers, Vanessa and Cécile, offers themed workshops to facilitate their access to the world of work and business

German :

Um unseren Jugendlichen beim Erwachsenwerden zu helfen, bietet der Dritte Ort in der Ferme écofolies in Zusammenarbeit mit zwei Ausbilderinnen, Vanessa und Cécile, Workshops zu bestimmten Themen an, um ihnen den Zugang zur Arbeitswelt und zum Unternehmen zu erleichtern

Italiano :

Per aiutare i nostri adolescenti a diventare adulti, il terzo luogo situato presso la Fattoria Ecofolies offre laboratori tematici in collaborazione con due formatrici, Vanessa e Cécile, per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro e dell’impresa

Espanol :

Para ayudar a nuestros adolescentes a convertirse en adultos, el tercer lugar situado en la granja Ecofolies ofrece talleres temáticos en colaboración con dos formadoras, Vanessa y Cécile, para ayudarles a entrar en el mundo laboral y empresarial

L’événement Atelier et formations pour les ados Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-10-03 par I_OT Pornic