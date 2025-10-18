Atelier et formations pour les ados Ferme écofolies Sainte-Pazanne
Atelier et formations pour les ados Ferme écofolies Sainte-Pazanne samedi 18 octobre 2025.
Atelier et formations pour les ados
Ferme écofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-31
2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Pour aider nos adolescents à devenir adulte, le tiers lieu situé à la Ferme écofolies propose en partenariat avec deux formatrices; Vanessa et Cécile, des ateliers à thèmes pour leurs faciliter l’accès au monde du travail et de l’entreprise
Au programme
Atelier gestion des émotions
samedi 18 octobre de 9h à 12h et jeudi 30 octobre de 9h à 12h
une journée pour comprendre les bases du fonctionnement des émotions
comment ça marche ?
comment mieux les gérer ?
animé par Cécile André
sur inscription, maximum 8 personnes
tarif 70€
Atelier confiance en soi-estime de soi
a+15 ans
mardi 21 octobre de 9h à 12h et jeudi 23 octobre de 13h à 17h
un atelier pour comprendre le mécanisme de la confiance en soi
pour apprendre à puiser des solutions dans les neurosciences
connaître les bonnes pratiques
animé par Cécile André
sur inscription, maximum 8 personnes
tarif 70€
Atelier simulation d’entretien jeunes
Jeudi 30 octobre de 13h à 17h de vendredi 31 octobre de 9h à 12h
comment décrocher un stage, une alternance post-bac ou un job d’été ?
cet atelier est fait pour apprendre les bons tuyaux pour faciliter ces étapes importantes dans la vie d’un jeune adulte
animé par Cécile André et Vanessa Hubert
sur inscription, maximum 8 personnes
tarif 70€
Atelier comprendre les autres générations :
vendredi 31 octobre de 13h à 17h & mardi 23 décembre de 9h à 12h + une demi-journée en 2026
apprendre à connaître les autres générations, c’est un levier puissant pour changer de regard sur ma génération et les autres
animé par Cécile André
3x3h, sur inscription, maximum 10 personnes
tarif 100€
Autres ateliers en 2026, d’autres thématiques seront proposées
atelier cv et lettre de motivation 2x3h
atelier préparation à l’oral 4ème & 3ème
pour l’oral du brevet 2x3h
aisance à l’oral spécial Parcours Sup 2x3h
Pratique
inscriptions nécessaires par mail en précisant les prénoms, noms des inscrits et en précisant l’activité choisie.
les tarifs * 70€ personne 6h grâce au dispositif Deffinov vous bénéficiez d’une prise en charge de 50% en tant qu’adhérent (10€ l’adhésion annuelle), soit un reste à charge de 35€ l’atelier.
les tarifs ** 100€/personne/9h . grâce au dispositif Deffinov vous bénéficiez d’une prise en charge de 50% en tant qu’adhérent (10€ l’adhésion annuelle), soit un reste à charge de 50€ l’atelier.
Ferme écofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 39 75 12 ecofolies@gmail.com
English :
To help our teenagers become adults, the tiers lieu at the Ferme écofolies, in partnership with two trainers, Vanessa and Cécile, offers themed workshops to facilitate their access to the world of work and business
German :
Um unseren Jugendlichen beim Erwachsenwerden zu helfen, bietet der Dritte Ort in der Ferme écofolies in Zusammenarbeit mit zwei Ausbilderinnen, Vanessa und Cécile, Workshops zu bestimmten Themen an, um ihnen den Zugang zur Arbeitswelt und zum Unternehmen zu erleichtern
Italiano :
Per aiutare i nostri adolescenti a diventare adulti, il terzo luogo situato presso la Fattoria Ecofolies offre laboratori tematici in collaborazione con due formatrici, Vanessa e Cécile, per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro e dell’impresa
Espanol :
Para ayudar a nuestros adolescentes a convertirse en adultos, el tercer lugar situado en la granja Ecofolies ofrece talleres temáticos en colaboración con dos formadoras, Vanessa y Cécile, para ayudarles a entrar en el mundo laboral y empresarial
