Atelier et jeux autour du patrimoine Maison des sources Mauléon-Barousse

Atelier et jeux autour du patrimoine Samedi 20 septembre, 10h00 Maison des sources Hautes-Pyrénées

5 euros/participant

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Quel patrimoine immatériel que l’eau ! Et quel meilleur endroit que la Maison des Sources pour l’explorer ?

Entre 10h et 12h, venez en accès libre pour relever des défis scientifiques accessibles à tous les âges !

Et parce que les graines de scientifiques que vous êtes peuvent aussi devenir de vrais architectes, testez vos talents avec un défi d’équilibre :

Qui réussira à construire la tour la plus haute ?

Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l'histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l'eau.

