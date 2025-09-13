Atelier et jeux dans le Jardin caché du 104 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Atelier et jeux dans le Jardin caché du 104 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 13 septembre 2025.

Au programme

samedi 13 septembre de 11h30 à 13h

Atelier de récolte, recettes de plantes et loto des odeurs

L’heure est à la récolte au Jardin Caché ! L’occasion de se réunir dans ce coin de fraîcheur pour partager des recettes, déguster des sirops réalisés à partir des plantes cultivées et participer à un loto spécial « Odeurs aromatiques ».

Le secret du petit jardin le plus frais de la capitale ? Il est caché à l’ombre au CENTQUATRE-PARIS ! Pour se prélasser sur des transats ou bien jouer avec les enfants : bacs à sable, pelles, râteaux, brouettes et petits camions bennes sont à disposition.

Le samedi 13 septembre 2025

de 11h30 à 13h00

gratuit Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/jardin-cache.html