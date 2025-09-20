Atelier et lecture de paysage sensible à deux-voix autour de l’œuvre « Dans les yeux de Badine » Esplanade des Droits de l’Homme Athis-Mons

Atelier et lecture de paysage sensible à deux-voix autour de l’œuvre « Dans les yeux de Badine » Esplanade des Droits de l’Homme Athis-Mons samedi 20 septembre 2025.

Atelier et lecture de paysage sensible à deux-voix autour de l’œuvre « Dans les yeux de Badine » Samedi 20 septembre, 10h30 Esplanade des Droits de l’Homme Essonne

Gratuit sur inscription, Dans la limite des places disponibles, atelier parent-enfant à partir de 6 ans (CP), Matériel fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’école et espace d’art contemporain Camille-Lambert et la Maison de Banlieue et de l’Architecture proposent une visite à deux voix suivie d’un atelier autour de la table d’orientation sensible Dans les yeux de Badine de l’artiste Édouard Sautai.

Dans les yeux de Badine est une œuvre pour l’espace public invitant à porter un autre regard sur le paysage urbain et quotidien. Proche ou lointain, grand ou petit l’artiste n’a pas établi de règle pour sélectionner ce qu’il a choisi de faire figurer sur cette table de lecture d’orientation sensible : objets incongrus, histoires rocambolesques d’architecture, détails insignifiants, monuments, etc. De cette exploration est né un anneau ouvert présentant des photographies retravaillées, des dessins d’observation, des textes et légendes qui donnent à voir ce qui n’est finalement pas très visible… une forme de révélateur du paysage.

Après une lecture de paysage, les enfants et les parents sont invités à réaliser une carte collective, mêlant différentes techniques : dessin d’observation, collage et frottage. Ce temps créatif permet une appropriation de l’œuvre et d’engager une réflexion sur leur environnement.

De 10h30 à 12h30 pour les enfants à partir de 6 ans

Atelier en famille – à partir de 6 ans

Matériel fourni

Esplanade des Droits de l’Homme 1 place du Général-de-Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 57 82 50 »}, {« type »: « email », « value »: « eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr »}]

Atelier de lecture de paysage

Edouard Sautai, « Dans les yeux de Badine » @Laurent Ardhuin