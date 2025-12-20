Atelier et musique traditionelles pour les enfants Saint-Hilaire-en-Lignières

Atelier de chant et musique traditionnels pour les enfants

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Viens découvrir les chansons et musiques d’autrefois !

À travers le chant, les jeux rythmiques et la découverte d’instruments traditionnels, les enfants apprennent en s’amusant.

Un moment joyeux pour chanter ensemble, écouter, bouger et partager la musique. .

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the songs and music of yesteryear!

L’événement Atelier de chant et musique traditionnels pour les enfants Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT CHATEAUMEILLANT