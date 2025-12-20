Atelier et musique traditionelles pour les enfants Saint-Hilaire-en-Lignières
Atelier et musique traditionelles pour les enfants Saint-Hilaire-en-Lignières mercredi 22 avril 2026.
Atelier de chant et musique traditionnels pour les enfants
le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Viens découvrir les chansons et musiques d’autrefois !
À travers le chant, les jeux rythmiques et la découverte d’instruments traditionnels, les enfants apprennent en s’amusant.
Un moment joyeux pour chanter ensemble, écouter, bouger et partager la musique. .
le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the songs and music of yesteryear!
L’événement Atelier de chant et musique traditionnels pour les enfants Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT CHATEAUMEILLANT