Atelier et performances poétiques – Poètes dans la Ville Kiosque Citoyen Paris samedi 20 septembre 2025.

L’association Poètes dans la Ville vous invite à un atelier créatif de 17h à 19h.

Venez expérimenter la création de poèmes visuels en utilisant des machines à écrire, différentes typographies, tampons et autres outils originaux. Un moment ludique et artistique pour explorer la poésie autrement.

À partir de 19h, laissez-vous transporter par des performances poétiques accompagnées de musiques improvisées, mêlant mots et sons dans une ambiance unique et inspirante.

Création de poèmes visuels.

Le samedi 20 septembre 2025

de 17h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Kiosque Citoyen Esplanade Roger Linet 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif