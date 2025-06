Atelier et reconnexion à ses émotions Ballay 12 juillet 2025 07:00

Ardennes

Atelier et reconnexion à ses émotions Vauloyer Ballay Ardennes

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif Duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Jessica et Karine vous proposent de venir partager un moment parent/enfant cercle de relaxation atelier créatif relaxation goûter Nombre de places limitées à 5 duos. Inscription jusqu’au 5 juillet Prévoir un tapis de sol ou un plaid

.

Vauloyer

Ballay 08400 Ardennes Grand Est +33 6 74 98 98 96

English :

Jessica and Karine invite you to come and share a parent/child moment relaxation circle creative workshop relaxation snack Number of places limited to 5 duos. Registration until July 5 Please bring a floor mat or plaid

German :

Jessica und Karine laden Sie zu einem gemeinsamen Eltern-Kind-Erlebnis ein Entspannungszirkel Kreativworkshop Entspannung Snacks Die Anzahl der Plätze ist auf 5 Duos begrenzt. Anmeldung bis zum 5. Juli Bitte bringen Sie eine Matte oder eine Decke mit

Italiano :

Jessica e Karine vi invitano a condividere un momento genitore/bambino cerchio di rilassamento laboratorio creativo relax merenda Numero di posti limitato a 5 coppie. Iscrizioni fino al 5 luglio Si prega di portare un tappetino o una coperta

Espanol :

Jessica y Karine te invitan a compartir un momento padres/hijos círculo de relajación taller creativo relajación merienda Número de plazas limitado a 5 dúos. Inscripciones hasta el 5 de julio Se ruega traer esterilla o manta

L’événement Atelier et reconnexion à ses émotions Ballay a été mis à jour le 2025-06-20 par Ardennes Tourisme