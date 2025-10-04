Atelier et reconnexion à ses émotions Monthois
Atelier et reconnexion à ses émotions Monthois samedi 4 octobre 2025.
Atelier et reconnexion à ses émotions
2 bis rue Charles Hermerlé Monthois Ardennes
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif Duo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Jessica et Karine vous proposent de venir partager un moment parent/enfant Cercle de relaxation Atelier créatif Relaxation Goûter Nombre de places limitées à 5 duos. Inscription jusqu’au lundi 29 septembre Prévoir un tapis de sol ou un plaid
.
2 bis rue Charles Hermerlé Monthois 08400 Ardennes Grand Est +33 6 74 98 98 96
English :
Jessica and Karine invite you to share a parent/child moment Relaxation circle Creative workshop Relaxation Snack Number of places limited to 5 duos. Registration until Monday, September 29 Please bring a floor mat or plaid
German :
Jessica und Karine laden Sie zu einem gemeinsamen Eltern-Kind-Erlebnis ein Entspannungskreis Kreatives Atelier Entspannung Snacks Die Anzahl der Plätze ist auf 5 Duos begrenzt. Anmeldung bis Montag, den 29. September Bitte bringen Sie eine Matte oder eine Decke mit
Italiano :
Jessica e Karine vi invitano a condividere un momento genitore/bambino Cerchio di rilassamento Laboratorio creativo Rilassamento Merenda Numero di posti limitato a 5 coppie. Iscrizioni fino a lunedì 29 settembre Si prega di portare un tappetino o una coperta
Espanol :
Jessica y Karine te invitan a venir y compartir un momento padres/hijos Círculo de relajación Taller creativo Relajación Merienda Número de plazas limitado a 5 dúos. Inscripciones hasta el lunes 29 de septiembre Se ruega traer una esterilla o una manta
L’événement Atelier et reconnexion à ses émotions Monthois a été mis à jour le 2025-09-19 par Ardennes Tourisme