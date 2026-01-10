Atelier et rencontre avec le mangaka Nicolas David Bibliothèque Landry Rennes Samedi 17 janvier, 15h00 dans la limite des places disponibles

La carrière de ce mangaka rennais est guidée par un dessein : créer le manga qu’il rêverait de lire.

Passionné par le dessin et la création, il fait découvrir son travail lors de ce temps d’échange avec le public. Après la rencontre, il partage quelques techniques lors d’un atelier de dessins mangas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T17:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

