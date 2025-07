Atelier et rencontre avec Mathilde Poncet Centre Culturel Aragon Oyonnax

Mathilde Poncet, autrice et illustratrice, expose cet été au Centre culturel Aragon une des 7 portes du Jura, baptisée « Les droits du sauvage ».

Enfants et parents sont invités à rencontrer cette artiste le temps d’un atelier et/ou d’une lecture !

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81 mediatheque@oyonnax.fr

English :

Mathilde Poncet, author and illustrator, is exhibiting one of the 7 portes du Jura, entitled « Les droits du sauvage », at the Centre culturel Aragon this summer.

Children and parents are invited to meet this artist for a workshop and/or a reading!

German :

Die Autorin und Illustratorin Mathilde Poncet stellt diesen Sommer im Kulturzentrum Aragon eine der 7 Türen des Jura aus, die den Namen « Les droits du sauvage » (Die Rechte des Wilden) trägt.

Kinder und Eltern sind eingeladen, diese Künstlerin während eines Workshops und/oder einer Lesung zu treffen!

Italiano :

Mathilde Poncet, autrice e illustratrice, esporrà quest’estate al Centre culturel Aragon uno dei 7 portes du Jura, intitolato « Les droits du sauvage ».

Bambini e genitori sono invitati a incontrare questa artista per un laboratorio e/o una lettura!

Espanol :

Mathilde Poncet, autora e ilustradora, expone este verano en el Centre culturel Aragon una de las 7 portes du Jura, titulada « Les droits du sauvage ».

Invitamos a los niños y a sus padres a conocer a esta artista para asistir a un taller y/o a una lectura

