Atelier Et si c’était le moment de faire le point ? Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux

Atelier Et si c’était le moment de faire le point ?

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Prenez un temps pour réfléchir à votre situation professionnelle et à vos envies de changement.

Sur inscription .

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25

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English : Atelier Et si c’était le moment de faire le point ?

L’événement Atelier Et si c’était le moment de faire le point ? Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne