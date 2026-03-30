Atelier Et si c’était le moment de faire le point ? Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux
Atelier Et si c’était le moment de faire le point ? Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux jeudi 2 avril 2026.
Atelier Et si c’était le moment de faire le point ?
Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Prenez un temps pour réfléchir à votre situation professionnelle et à vos envies de changement.
Sur inscription .
Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25
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English : Atelier Et si c’était le moment de faire le point ?
L’événement Atelier Et si c’était le moment de faire le point ? Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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