Atelier Et si on apprenait à vivre dans une biosphère ? | TURFU Festival Le Dôme Caen

Atelier Et si on apprenait à vivre dans une biosphère ? | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08 20:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Comment vivre durablement en contexte urbain dense ? C’est la question à laquelle répond le projet Biosphère Urbaine, une expérimentation de 9 mois dans un appartement mal isolé en région parisienne.

Gratuit, sur inscription. Une expérience pour transformer son appartement et le rendre 10 fois plus économe !

Comment vivre durablement en contexte urbain dense ?

C’est la question à laquelle répond le projet Biosphère Urbaine, une expérimentation de 9 mois dans un appartement mal isolé en région parisienne. Fort de nombreuses inventions pour l’autonomie testées en milieu hostile, l’expérience conçoit un appartement du futur où le vivant prend toute sa place bioponie, champignons, toilettes vivantes, compostage, etc. D’autres astuces permettent d’économiser drastiquement l’eau et l’énergie cocotte du futur, douche brumisante, auto-consommation électrique, chauffage SlowHeat…

Le bilan ? Un mode de vie plus sensible, plus maîtrisé et surtout 10 fois plus économe en eau et en énergie ! Le programme a d’ailleurs fait l’objet d’une étude sociologique pour connaître son acceptation, d’un suivi médical et nutritionnel et d’un ensemble de challenges pour refaire la biosphère chez soi.

La soirée sera animée par la coordinatrice du programme, en charge du volet sciences participatives pour adopter la Biosphère chez soi. Un échange inspirant sur un mode de vie futuriste, des échanges conviviaux pour la tester ensemble et un appartement vraiment décalé. En prime un apéro à base de grillons !

Intervenante

Emma Bousquet Pasturel Biosphère Expérience .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 communication@ledome.info

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English : Atelier Et si on apprenait à vivre dans une biosphère ? | TURFU Festival

How can we live sustainably in a dense urban environment? This is the question addressed by the Urban Biosphere project, a 9-month experiment in a poorly insulated flat in the Paris region.

L’événement Atelier Et si on apprenait à vivre dans une biosphère ? | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité