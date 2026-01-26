Atelier et soirée SLAM Café Terra Saint-André-de-Seignanx

Atelier et soirée SLAM

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le collectif Enslamez-vous débarque pour une soirée où les mots résonnent au Café Terra.

Que tu sois curieux·se, amateur·rice de poésie (ou futur·e slameur·se ), viens te laisser porter par les textes, les rimes et les jeux de mots.

– Atelier slam 16h30 18h30 (6 places max)

– Soirée slam 19h30 21h

Tarifs

– Atelier 10 €

– Soirée 10 € avec une conso

Infos et réservation 09 82 68 96 16

Textes forts, voix libres, ambiance conviviale le slam prend la parole ! .

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 68 96 16

Atelier et soirée SLAM

