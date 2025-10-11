Atelier et sortie nature vinaigre aux sept plantes Lalinde
Atelier et sortie nature vinaigre aux sept plantes
4 Rue du Pont Lalinde Dordogne
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Cathy vous présente les vertus médicinales des plantes avant d’aller les cueillir ensemble pour réaliser la recette du vinaigre aux 7 plantes .
Prévoir un pot à confiture stérilisé, un panier, des gants, un couteau, une paire de ciseaux et des chaussures de marche. .
