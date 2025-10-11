Atelier et sortie nature vinaigre aux sept plantes Lalinde

samedi 11 octobre 2025.

Atelier et sortie nature vinaigre aux sept plantes

4 Rue du Pont Lalinde Dordogne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Cathy vous présente les vertus médicinales des plantes avant d’aller les cueillir ensemble pour réaliser la recette du vinaigre aux 7 plantes .

Prévoir un pot à confiture stérilisé, un panier, des gants, un couteau, une paire de ciseaux et des chaussures de marche. .

4 Rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 95 67

