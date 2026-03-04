Atelier et spectacle — Printemps des Poètes, Espace Élisabeth Dantin-Fatoux, Morbecque

Atelier et spectacle — Printemps des Poètes Samedi 28 mars, 15h00, 19h00 Espace Élisabeth Dantin-Fatoux Nord

réservations obligatoires pour l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T19:00:00+01:00 – 2026-03-28T20:30:00+01:00

Chris et MarieTTa célèbrent l’Arbre, à la manière des poètes et des chansonniers qui l’ont chanté avant eux. Chansons et poésies s’entrelacent pour vous inviter à un voyage sensible et imaginaire, des racines à la canopée (spectacle tout public).

En amont du spectacle, de 15h à 18h, un atelier créatif vous invite à explorer l’écriture, la voix et les arts plastiques afin de proposer votre propre version de « votre Arbre » (atelier dès 15 ans).

Chant : Julie Capelier • Harpe et chant : Camille Vandenberghe • Guitare, piano et chant : Christophe Charlet

Espace Élisabeth Dantin-Fatoux 1 Rue de la Fontaine, 59190 Morbecque Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]

Chris et MarieTTa célèbrent l’Arbre, à la manière des poètes et des chansonniers qui l’ont chanté avant eux.