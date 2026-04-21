Garein

Atelier et stand de l’APE aux Floralies

Sous le porche de l’église Garein Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Floralies- Dimanche 03 Mai 2026 -9 à 16h

L’APE RPI NORD ALBRET (primaire) proposera une vente de Gâteaux maison, une tombola ainsi que du maquillage afin de récolter des fonds pour les projets scolaires.

De 14 à 16h, les enfants pourront participer à 1 atelier créatif gratuit.

On compte sur vous!

L’APE RPI NORD ALBRET des élèves de primaire participera aux Floralies de Garein le Dimanche 03 Mai 2026 de 9h à 16h.

Nous proposerons une vente de Gâteaux maison, une tombola ainsi que du maquillage afin de récolter des fonds pour les projets scolaires.

De 14 à 16h, les enfants pourront participer à 1 atelier créatif gratuit.

N’hésitez pas à venir sous le porche de l’église afin de nous aider à financer les projets des écoles! .

Sous le porche de l’église Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.rpi.albret@gmail.com

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English : Atelier et stand de l’APE aux Floralies

Floralies- Sunday May 03, 2026 -9 to 16h

The APE RPI NORD ALBRET (primary school) will be selling homemade cakes, a tombola and face painting to raise funds for school projects.

From 2 to 4 p.m., children can take part in 1 free creative workshop.

We’re counting on you!

L’événement Atelier et stand de l’APE aux Floralies Garein a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cœur Haute Lande