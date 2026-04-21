Atelier et stand de l’APE aux Floralies Garein
Atelier et stand de l’APE aux Floralies Garein dimanche 3 mai 2026.
Garein
Atelier et stand de l’APE aux Floralies
Sous le porche de l’église Garein Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Floralies- Dimanche 03 Mai 2026 -9 à 16h
L’APE RPI NORD ALBRET (primaire) proposera une vente de Gâteaux maison, une tombola ainsi que du maquillage afin de récolter des fonds pour les projets scolaires.
De 14 à 16h, les enfants pourront participer à 1 atelier créatif gratuit.
On compte sur vous!
L’APE RPI NORD ALBRET des élèves de primaire participera aux Floralies de Garein le Dimanche 03 Mai 2026 de 9h à 16h.
Nous proposerons une vente de Gâteaux maison, une tombola ainsi que du maquillage afin de récolter des fonds pour les projets scolaires.
De 14 à 16h, les enfants pourront participer à 1 atelier créatif gratuit.
N’hésitez pas à venir sous le porche de l’église afin de nous aider à financer les projets des écoles! .
Sous le porche de l’église Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.rpi.albret@gmail.com
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English : Atelier et stand de l’APE aux Floralies
Floralies- Sunday May 03, 2026 -9 to 16h
The APE RPI NORD ALBRET (primary school) will be selling homemade cakes, a tombola and face painting to raise funds for school projects.
From 2 to 4 p.m., children can take part in 1 free creative workshop.
We’re counting on you!
L’événement Atelier et stand de l’APE aux Floralies Garein a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cœur Haute Lande