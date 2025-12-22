Atelier et veillée de chants traditionnels, Le Champ Commun Augan

Atelier et veillée de chants traditionnels

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

15h>18h Atelier chant du pays de Loudéac animé M Baud, M.P. Balusson et G. Blouin.

20h Veillée ouverte à toutes et tous.

Chacun peut venir écouter, répondre, chanter, danser, conter à sa guise son répertoire d’ici ou d’ailleurs.

Prix libre, restauration sur place

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

