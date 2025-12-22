Atelier et veillée de chants traditionnels, Le Champ Commun Augan
Atelier et veillée de chants traditionnels, Le Champ Commun Augan samedi 24 janvier 2026.
Atelier et veillée de chants traditionnels
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
15h>18h Atelier chant du pays de Loudéac animé M Baud, M.P. Balusson et G. Blouin.
20h Veillée ouverte à toutes et tous.
Chacun peut venir écouter, répondre, chanter, danser, conter à sa guise son répertoire d’ici ou d’ailleurs.
Prix libre, restauration sur place
Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier et veillée de chants traditionnels Augan a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande