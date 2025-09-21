ATELIER ET VISITE « COLOGNE AU XVIIIe SIECLE » Musée international de la Parfumerie Grasse

ATELIER ET VISITE « COLOGNE AU XVIIIe SIECLE » Musée international de la Parfumerie Grasse dimanche 21 septembre 2025.

ATELIER ET VISITE « COLOGNE AU XVIIIe SIECLE » Dimanche 21 septembre, 11h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Plongez dans l’univers raffiné de la parfumerie au XVIIIe siècle grâce à une visite guidée du musée international de la parfumerie, suivie d’un atelier consacré à l’eau de Cologne.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 [{« type »: « email », « value »: « activites.musees@paysdegrasse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 97 05 58 14 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-11T13:24:08.725Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « kferri@paysdegrasse.fr », « response »: {« passId »: 332244617, « isPending »: false, « addressId »: 8357}, « venueId »: 3378, « description »: « Plongez dans lu2019univers raffinu00e9 de la parfumerie au XVIIIe siu00e8cle gru00e2ce u00e0 une visite guidu00e9e du musu00e9e international de la parfumerie, suivie du2019un atelier consacru00e9 u00e0 lu2019eau de Cologne. », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T09:14:50.926Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1645067, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T09:14:51.022Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 375375555, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758445200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T09:14:51.143Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-07-11T13:24:08.724Z », « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/332244617 »}] Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires). Moyen d’accès (route, gare, bus, métro, etc.) : Accès voiture par le boulevard du Jeu de Ballon, parking Honoré Cresp Musée à 5 minutes de la Gare routière située en centre ville Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette Accès handicapés : Oui

Plongez dans l’univers raffiné de la parfumerie au XVIIIe siècle grâce à une visite guidée du musée international de la parfumerie, suivie d’un atelier consacré à l’eau de Cologne.

@museesdegrasse