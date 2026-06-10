Taillis

Atelier et visite d’exploitation

Taillis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Envie d’une sortie originale en famille pendant les vacances d’Été ?

Venez vivre un moment convivial et authentique à Anim’ma ferme !

Au programme de cette animation découverte, en duo (1 adulte et 1 enfant)

– un atelier découverte du cycle du blé jusqu’au pain pour petits (à partir de 5 ans) et grands

– un goûter à la ferme pour se régaler dans une ambiance chaleureuse

– une visite de l’exploitation, avec la possibilité d’assister à la traite des vaches.

Une belle occasion de s’amuser, d’apprendre et de se reconnecter à la nature…. le tout dans une ambiance estivale !

Le prix comprend

– Un atelier découverte du cycle du blé jusqu’au pain

– Un goûter

– Une visite de l’exploitation avec possibilité d’assister à la traite de nos vaches laitières

20 personnes max.

Sur inscription au 06 13 47 25 43 ou sur www.anim-ma-ferme.fr .

Taillis 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 47 25 43

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English :

L’événement Atelier et visite d’exploitation Taillis a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE