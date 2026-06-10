Atelier et visite d’exploitation Taillis
Atelier et visite d’exploitation Taillis samedi 4 juillet 2026.
Taillis
Atelier et visite d’exploitation
Taillis Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Envie d’une sortie originale en famille pendant les vacances d’Été ?
Venez vivre un moment convivial et authentique à Anim’ma ferme !
Au programme de cette animation découverte, en duo (1 adulte et 1 enfant)
– un atelier découverte du cycle du blé jusqu’au pain pour petits (à partir de 5 ans) et grands
– un goûter à la ferme pour se régaler dans une ambiance chaleureuse
– une visite de l’exploitation, avec la possibilité d’assister à la traite des vaches.
Une belle occasion de s’amuser, d’apprendre et de se reconnecter à la nature…. le tout dans une ambiance estivale !
Le prix comprend
– Un atelier découverte du cycle du blé jusqu’au pain
– Un goûter
– Une visite de l’exploitation avec possibilité d’assister à la traite de nos vaches laitières
20 personnes max.
Sur inscription au 06 13 47 25 43 ou sur www.anim-ma-ferme.fr .
Taillis 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 47 25 43
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English :
L’événement Atelier et visite d’exploitation Taillis a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE