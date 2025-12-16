Atelier État des lieux de la citoyenneté Halles 1 & 2 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 18:30 – 20:30

Gratuit : non sur réservation Gratuit sur réservation : https://app.evalandgo.com/f/360756/4qMFN5fJPsrHuWaPNhvqJb Tout public

Le Conseil de développement de Nantes Métropole vous invite à participer à une série d’ateliers ouverts à toutes et tous. L’objectif ? Prendre le pouls du territoire à partir des expériences citoyennes, avant d’entrer début 2026 dans une phase de propositions. Ces rencontres sont l’occasion de réfléchir ensemble aux formes de citoyenneté à l’échelle métropolitaine. Le fruit de ce travail sera transmis à la future équipe métropolitaine en juin 2026. Ateliers État des lieux :- jeudi 4 décembre 2025 de 18h30 à 20h30 – Salle de la Ferme à Sautron- jeudi 18 décembre 2025 de 18h30 à 20h30 – Salle de la Grande Ouche à Bouguenais- jeudi 8 janvier 2026 de 18h30 à 20h30 – Halle 1 & 2, 5 allée Frida Kahlo à Nantes

Halles 1 & 2 Île de Nantes Nantes 44200

https://app.evalandgo.com/f/360756/4qMFN5fJPsrHuWaPNhvqJb