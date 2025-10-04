Atelier Etegami Bibliothèque municipale Chambly

Entrée gratuite sur inscription. Tout public à partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Atelier de création de cartes avec un petit message ou un Haïku en guise de voeux.

Bibliothèque municipale RUE AURELIEN CRONNIER 60230 Chambly Chambly 60230 Oise Hauts-de-France 0139374400 https://chambly-pom.c3rb.org/ https://www.facebook.com/chamblymabibliotheque

