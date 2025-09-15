Atelier étirements et souffle Polisot

Atelier étirements et souffle Polisot lundi 15 septembre 2025.

Atelier étirements et souffle

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-15 10:00:00

fin : 2026-02-02 11:30:00

Date(s) :

2025-09-15 2025-09-29 2025-10-13 2025-11-10 2025-11-24 2025-12-08 2025-12-22 2026-01-05 2026-01-19 2026-02-02 2026-02-16 2026-03-03 2026-03-23 2026-04-13 2026-05-04 2026-05-18 2026-06-08 2026-06-22

Atelier Etirements et Souffle

Animé par Virginie Gautier, intervenante spécialisée

Activité corporelle adaptée à toute personne qui souhaite se mobiliser par une pratique douce sur chaise. Virginie associe technique de respiration et étirements pour une approche en profondeur et un maintien des capacités motrices avec en clôture de séance une détente complète avec une relaxation.

*****

Les lundis deux fois par mois de 10h à 11h30

15 et 29 septembre ; 13 octobre ; 10 et 24 novembre puis 8 et 22 décembre

5 et 19 janvier ; 2 et 16 février ; 3 et 23 mars ; 13 avril ; 4 et 18 mai ; 8 et 22 juin

Tarifs

Séance découverte 15€

À l’année 200€ .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

