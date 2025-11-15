Atelier Étoile de Noël Place Sainte-Croix Loudun
Tarif : 5 – 5 – EUR
Une exposition pour mettre des couleurs dans les yeux et faire rêver petits et grands !
Sur inscription
Entrée libre .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr
