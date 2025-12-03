ATELIER ÉTOILES DE NOËL Cabrières
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Viens créer ta propre étoile de Noël en papier. Un atelier de créations scintillantes, simple et fun. Découpages, pliages, bonne humeur et magie de Noël garantis !
Dès 6 ans
Gratuit, sur inscription. .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
English :
Come and create your own paper Christmas star. A workshop of sparkling creations, simple and fun. Cutting, folding, fun and Christmas magic guaranteed!
German :
Komm und gestalte deinen eigenen Weihnachtsstern aus Papier. Ein Workshop mit glitzernden Kreationen, der einfach ist und Spaß macht. Ausschneiden, falten, gute Laune und Weihnachtszauber sind garantiert!
Italiano :
Venite a creare la vostra stella di Natale di carta. È un laboratorio frizzante, semplice e divertente. Taglio, piegatura, divertimento e magia natalizia garantiti!
Espanol :
Ven a crear tu propia estrella de Navidad de papel. Es un taller chispeante, sencillo y divertido. ¡Recortar, doblar, diversión y magia navideña garantizadas!
