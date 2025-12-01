Atelier étoiles de Noël Médiathèque Le Phénix Colombelles
Atelier étoiles de Noël Médiathèque Le Phénix Colombelles samedi 13 décembre 2025.
Atelier étoiles de Noël
Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Sylvie vous propose de venir fabriquer votre étoile en papier plié à accrocher dans votre sapin !
À partir de 8 ans.
Sur réservation par téléphone ou par mail.
+33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
English : Atelier étoiles de Noël
Sylvie invites you to come and make your own folded paper star to hang on your Christmas tree!
Ages 8 and up.
Reservations by phone or e-mail.
L’événement Atelier étoiles de Noël Colombelles a été mis à jour le 2025-12-05 par Calvados Attractivité