Atelier étoiles de Noël Médiathèque Le Phénix Colombelles

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Sylvie vous propose de venir fabriquer votre étoile en papier plié à accrocher dans votre sapin !

À partir de 8 ans.

Sur réservation par téléphone ou par mail.

English : Atelier étoiles de Noël

Sylvie invites you to come and make your own folded paper star to hang on your Christmas tree!

Ages 8 and up.

Reservations by phone or e-mail.

