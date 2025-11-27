Animé par des professionnels expérimentés, l’atelier « Comprendre pour agir » est un dispositif destiné aux proches aidants. Il a été conçu comme un parcours d’accompagnement pour prendre le temps de se questionner et analyser les situations vécues dans la relation au proche malade, en situation de handicap ou de dépendance, afin de trouver leurs propres réponses. Il permet de trouver sa place, tant dans la relation à son proche ou avec des professionnels que dans sa relation avec la société et dans la vie de tous les jours. L’objectif est aussi de mieux connaître et mobiliser les ressources près de chez soi. Il est conçu en 6 séquences de 3 heures chacune.

Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société.

Cycle de 6 ateliers, animés par l’Association française des aidants:



Mardis 13, 20 et 27 janvier et 3, 10 et 17 février de 14h à 17h

Du mardi 13 janvier 2026 au mardi 17 février 2026 :

mardi

de 14h00 à 17h00

gratuit

réservation par mail à bibliotheque.francois-villon@paris.fr ou par téléphone au 01 42 41 14 30

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-17T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T14:00:00+02:00_2026-01-13T17:00:00+02:00;2026-01-20T14:00:00+02:00_2026-01-20T17:00:00+02:00;2026-01-27T14:00:00+02:00_2026-01-27T17:00:00+02:00;2026-02-03T14:00:00+02:00_2026-02-03T17:00:00+02:00;2026-02-10T14:00:00+02:00_2026-02-10T17:00:00+02:00;2026-02-17T14:00:00+02:00_2026-02-17T17:00:00+02:00

bibliothèque François Villon 81 bd de la Villette 75010 Paris

+33142411430 ibliotheque.francois-villon@paris.fr