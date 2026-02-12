ATELIER ÉTUDIANTS CHEZ PÉPITA CAFÉ Montpellier
ATELIER ÉTUDIANTS CHEZ PÉPITA CAFÉ Montpellier mercredi 18 février 2026.
ATELIER ÉTUDIANTS CHEZ PÉPITA CAFÉ
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Mercredi 18 février 2026 à 18h30
Vous êtes étudiants et souhaitez découvrir le vin à prix tout doux ?
Au Pépita Café, on vous a préparé un atelier spécial étudiants simple, fun et 100% convivial
Pendant 1h, découvrez 3 vins du Languedoc, apprenez les bases de la dégustation (sans jargon) puis échangez,rigolez, et repartez avec des anecdotes.
Vous pourrez choisir d’accompagner ce moment avec une douceur signée Pépita
De 18h30 à 19h30
15€ personne
Sur inscription .
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 81 00 15
English :
Wednesday, February 18, 2026 at 6:30 p.m
Are you a student looking to discover wine at an affordable price?
At Pépita Café, we’ve prepared a special workshop for students: simple, fun and 100% convivial
