ATELIER ÉTUDIANTS CHEZ PÉPITA CAFÉ Montpellier

Vous êtes étudiants et souhaitez découvrir le vin à prix tout doux ?

Au Pépita Café, on vous a préparé un atelier spécial étudiants simple, fun et 100% convivial

Pendant 1h, découvrez 3 vins du Languedoc, apprenez les bases de la dégustation (sans jargon) puis échangez,rigolez, et repartez avec des anecdotes.

Vous pourrez choisir d’accompagner ce moment avec une douceur signée Pépita

De 18h30 à 19h30

15€ personne

Sur inscription .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 81 00 15

English :

Wednesday, February 18, 2026 at 6:30 p.m

Are you a student looking to discover wine at an affordable price?

At Pépita Café, we’ve prepared a special workshop for students: simple, fun and 100% convivial

