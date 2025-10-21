Atelier Eveil (18-36 mois) Le Grand Groesquer Moustéru

Atelier Eveil (18-36 mois) Le Grand Groesquer Moustéru mardi 21 octobre 2025.

Atelier Eveil (18-36 mois)

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:15:00

Date(s) :

2025-10-21

Vous et votre enfant prendrez part à la vie à la ferme grâce à des activités adaptées aux tout-petits. Nous préparerons les repas des petits animaux et iront les nourrir à l’aide de petites brouettes. Nous apprendrons les bons gestes à adopter à leur contact. .

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Eveil (18-36 mois) Moustéru a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol