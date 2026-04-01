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Atelier Eveil (18-36 mois) Le Grand Groesquer Moustéru

Atelier Eveil (18-36 mois) Le Grand Groesquer Moustéru mardi 21 avril 2026.

Lieu : Le Grand Groesquer

Adresse : Ferme Ty Lipous

Ville : 22200 Moustéru

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Atelier Eveil (18-36 mois)

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 11:15:00

Date(s) :
2026-04-21

Vous et votre enfant prendrez part à la vie à la ferme avec une activité de nourrissage. Ce sera l’occasion d’apprendre la bonne attitude à adopter en leur compagnie.   .

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33 

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English :

L’événement Atelier Eveil (18-36 mois) Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol