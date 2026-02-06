Atelier Eveil à la nature Carignan
Atelier Eveil à la nature Carignan samedi 28 février 2026.
Atelier Eveil à la nature
Médiathèque de Carignan Carignan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28
Atelier d’éveil à la nature avec les comédiens du spectacle Sous la feuille . A retrouver dans le cades de la saison Entre Petits et Grand d’Ardennes Métropole le mercredi 4 mars à 17h30 à la MJC Calonne.
Médiathèque de Carignan Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr
English :
Nature awareness workshop with actors from the show Sous la feuille . To be held as part of the Ardennes Métropole’s Entre Petits et Grand season on Wednesday March 4 at 5:30pm at MJC Calonne.
