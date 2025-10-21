Atelier Éveil aux poneys Saint-Thonan
Atelier Éveil aux poneys Saint-Thonan mardi 21 octobre 2025.
Atelier Éveil aux poneys
Creac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2025-10-21 11:15:00
fin : 2025-10-23 11:45:00
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30
Les jardins de l’Éveil vous proposent d’entrer en contact avec le poney et son environnement.
Formule parent-enfant.
De 0 à 4 ans. .
Creac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
