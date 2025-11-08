Atelier Eveil corporel et artistique Bébé au musée Musée de Valence Valence

Atelier Eveil corporel et artistique Bébé au musée

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-08 11:15:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.

Plongez dans un univers ludique et artistique riche, dans lequel une expérience stimulante attend votre tout petit. Chaque pas contribuera alors à la réalisation d’une œuvre d’art spontanée et unique.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! The Family Museum.

Immerse yourself in a richly artistic and playful universe, where a stimulating experience awaits your little one. Each step will contribute to the creation of a unique and spontaneous work of art.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.

Tauchen Sie ein in eine reiche Spiel- und Kunstwelt, in der eine anregende Erfahrung auf Ihr Kleinkind wartet. Jeder Schritt trägt dann zur Entstehung eines spontanen und einzigartigen Kunstwerkes bei.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il Museo delle Famiglie.

Immergetevi in un universo ricco di arte e gioco, dove un’esperienza stimolante attende il vostro piccolo. Ogni passo contribuirà alla creazione di un’opera d’arte unica e spontanea.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El Museo de la Familia.

Sumérjase en un universo lúdico y rico en arte, donde una experiencia estimulante espera a su pequeño. Cada paso contribuirá a la creación de una obra de arte única y espontánea.

