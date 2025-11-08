Atelier Eveil corporel et artistique Bébé au musée Musée de Valence Valence
Atelier Eveil corporel et artistique Bébé au musée
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-08 11:15:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08
Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.
Plongez dans un univers ludique et artistique riche, dans lequel une expérience stimulante attend votre tout petit. Chaque pas contribuera alors à la réalisation d’une œuvre d’art spontanée et unique.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
As part of Hop Hop Hop! The Family Museum.
Immerse yourself in a richly artistic and playful universe, where a stimulating experience awaits your little one. Each step will contribute to the creation of a unique and spontaneous work of art.
German :
Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.
Tauchen Sie ein in eine reiche Spiel- und Kunstwelt, in der eine anregende Erfahrung auf Ihr Kleinkind wartet. Jeder Schritt trägt dann zur Entstehung eines spontanen und einzigartigen Kunstwerkes bei.
Italiano :
Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il Museo delle Famiglie.
Immergetevi in un universo ricco di arte e gioco, dove un’esperienza stimolante attende il vostro piccolo. Ogni passo contribuirà alla creazione di un’opera d’arte unica e spontanea.
Espanol :
¡En el marco de Hop Hop Hop! El Museo de la Familia.
Sumérjase en un universo lúdico y rico en arte, donde una experiencia estimulante espera a su pequeño. Cada paso contribuirá a la creación de una obra de arte única y espontánea.
