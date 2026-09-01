Informations pratiques

Beaumont-sur-Lèze

ATELIER ÉVEIL ÉQUI’SENSORIEL

Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:30:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Une activité ludique autour des poneys pour les 2-8 ans, accompagnés d’un parent. Éveil des sens, motricité, confiance en soi, respect et empathie.

L’association Equiway propose un atelier Éveil Equi’sensoriel le mercredi 30 septembre de 15h30 à 16h30.

L’activité Eveil Equi’Sensoriel est proposé aux enfants de 2 à 8 ans.

Chaque enfant doit être accompagné d’un parent pour profiter de moments partagés.

EquiWay souhaite permettre à tous les enfants de s’approprier des fondamentaux qui les amèneront à devenir des cavaliers sereins, empathiques et pratiquer une équitation bienveillante.

La séance permettra à l’enfant de se connecter à ses sens, de vivre un moment de convivialité autour d’une activité ludique et bienveillante autour des poneys.

Cette activité permet d‘ouvrir l’enfant à un nouvel environnement et de lui permettre d’appréhender de nouveaux animaux.

Sentir, toucher et monter sur le poney permet de travailler l’équilibre, la motricité, la confiance en soi, l’éveil des sens et des émotions .

Être en présence du poney, le caresser, le brosser permet aussi de renforcer l’empathie, le respect, la relation à l’autre.

Réservez votre place sur le site d’Equiway ! (**Inscription obligatoire**) .

Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A fun pony-themed activity for children ages 2–8, accompanied by a parent. Sensory development, motor skills, self-confidence, respect, and empathy.

L’événement ATELIER ÉVEIL ÉQUI’SENSORIEL Beaumont-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE