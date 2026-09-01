Atelier Eveil moteur TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
vendredi 25 septembre 2026 · TRIE-SUR-BAISE · Trie-sur-Baïse
Informations pratiques
Trie-sur-Baïse
Atelier Eveil moteur
TRIE-SUR-BAISE Rue des écoles Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:30:00
fin : 2026-09-25 11:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Comment accompagner le développement moteur de l’enfant ?
Quels sont les différentes étapes du développement ?
Gratuit. .
TRIE-SUR-BAISE Rue des écoles Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 06 59 afr.parentillages@orange.fr
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English :
How can we support a child’s motor development?
What are the different stages of development?
L’événement Atelier Eveil moteur Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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