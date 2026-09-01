Atelier Eveil moteur TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Informations pratiques

Trie-sur-Baïse

Atelier Eveil moteur

TRIE-SUR-BAISE Rue des écoles Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 09:30:00

fin : 2026-09-25 11:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Comment accompagner le développement moteur de l’enfant ?

Quels sont les différentes étapes du développement ?

Gratuit. .

TRIE-SUR-BAISE Rue des écoles Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 06 59 afr.parentillages@orange.fr

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English :

How can we support a child’s motor development?

What are the different stages of development?

L’événement Atelier Eveil moteur Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65