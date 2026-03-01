Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne Salle Steredenn Plougasnou

Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne

Salle Steredenn 4 Rue du 19 Mars 1962 Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 09:30:00

fin : 2026-03-23 10:15:00

Date(s) :

2026-03-23

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance, l’ULAMIR, le Relais Petite Enfance de Morlaix Communauté et Ti an Oll proposent un atelier d’éveil musical pour les enfants de 6 mois à 3 ans, animé par Gwenn le Doré.

Ateliers autour du son vocal et instrumental, le rythme et les instruments amérindiens.

Sur réservation. .

Salle Steredenn 4 Rue du 19 Mars 1962 Plougasnou 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 88 17 34

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English : Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne

L’événement Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-14 par OT BAIE DE MORLAIX