Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne Salle Steredenn Plougasnou
Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne Salle Steredenn Plougasnou lundi 23 mars 2026.
Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne
Salle Steredenn 4 Rue du 19 Mars 1962 Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 09:30:00
fin : 2026-03-23 10:15:00
Date(s) :
2026-03-23
Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance, l’ULAMIR, le Relais Petite Enfance de Morlaix Communauté et Ti an Oll proposent un atelier d’éveil musical pour les enfants de 6 mois à 3 ans, animé par Gwenn le Doré.
Ateliers autour du son vocal et instrumental, le rythme et les instruments amérindiens.
Sur réservation. .
Salle Steredenn 4 Rue du 19 Mars 1962 Plougasnou 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 88 17 34
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English : Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne
L’événement Atelier éveil musical Alors Nepture Saturne Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-14 par OT BAIE DE MORLAIX