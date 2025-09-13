ATELIER ÉVEIL MUSICAL Meilhan

ATELIER ÉVEIL MUSICAL Meilhan samedi 13 septembre 2025.

ATELIER ÉVEIL MUSICAL

Meilhan Landes

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Isabelle GARON vous propose à partir de 10h un atelier d’éveil musical. Un joli moment de partage en famille pour les 0-5 ans et leur(s) parent(s).

Attention places limitées, veillez à vous inscrire !

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : ATELIER ÉVEIL MUSICAL

Isabelle GARON offers a musical awakening workshop starting at 10am. A fun family experience for 0-5 year olds and their parents.

Places are limited, so register early!

German : ATELIER ÉVEIL MUSICAL

Isabelle GARON bietet Ihnen ab 10 Uhr einen Workshop zur musikalischen Früherziehung an. Ein schöner Moment für die ganze Familie für Kinder von 0-5 Jahren und ihre Eltern.

Achtung: Begrenzte Plätze, bitte melden Sie sich an!

Italiano :

A partire dalle 10, Isabelle GARON offrirà un laboratorio musicale per l’apprendimento precoce. Una grande esperienza familiare per i bambini da 0 a 5 anni e i loro genitori.

I posti sono limitati, quindi assicuratevi di iscrivervi!

Espanol : ATELIER ÉVEIL MUSICAL

A partir de las 10 h, Isabelle GARON ofrecerá un taller musical de aprendizaje precoz. Una gran experiencia familiar para niños de 0 a 5 años y sus padres.

Las plazas son limitadas, ¡asegúrate de inscribirte!

