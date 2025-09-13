ATELIER ÉVEIL MUSICAL Meilhan
ATELIER ÉVEIL MUSICAL Meilhan samedi 13 septembre 2025.
ATELIER ÉVEIL MUSICAL
Meilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Isabelle GARON vous propose à partir de 10h un atelier d’éveil musical. Un joli moment de partage en famille pour les 0-5 ans et leur(s) parent(s).
Attention places limitées, veillez à vous inscrire !
Isabelle GARON vous propose à partir de 10h un atelier d’éveil musical. Un joli moment de partage en famille pour les 0-5 ans et leur(s) parent(s).
Attention places limitées, veillez à vous inscrire ! .
Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
English : ATELIER ÉVEIL MUSICAL
Isabelle GARON offers a musical awakening workshop starting at 10am. A fun family experience for 0-5 year olds and their parents.
Places are limited, so register early!
German : ATELIER ÉVEIL MUSICAL
Isabelle GARON bietet Ihnen ab 10 Uhr einen Workshop zur musikalischen Früherziehung an. Ein schöner Moment für die ganze Familie für Kinder von 0-5 Jahren und ihre Eltern.
Achtung: Begrenzte Plätze, bitte melden Sie sich an!
Italiano :
A partire dalle 10, Isabelle GARON offrirà un laboratorio musicale per l’apprendimento precoce. Una grande esperienza familiare per i bambini da 0 a 5 anni e i loro genitori.
I posti sono limitati, quindi assicuratevi di iscrivervi!
Espanol : ATELIER ÉVEIL MUSICAL
A partir de las 10 h, Isabelle GARON ofrecerá un taller musical de aprendizaje precoz. Una gran experiencia familiar para niños de 0 a 5 años y sus padres.
Las plazas son limitadas, ¡asegúrate de inscribirte!
L’événement ATELIER ÉVEIL MUSICAL Meilhan a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Tartas