Informations pratiques

Meilhan

Atelier éveil musical

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Isabelle GARON vous propose un atelier d’éveil musical. Un joli moment de partage en famille pour les 0-5 ans et leur(s) parent(s).

Attention places limitées, veillez à vous inscrire !

Isabelle GARON vous propose un atelier d’éveil musical. Un joli moment de partage en famille pour les 0-5 ans et leur(s) parent(s).

Attention places limitées, veillez à vous inscrire ! .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

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English : Atelier éveil musical

Isabelle GARON is offering a musical exploration workshop. A delightful family activity for children ages 0–5 and their parent(s).

Please note: Space is limited, so be sure to register!

L’événement Atelier éveil musical Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas