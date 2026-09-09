Atelier éveil musical Meilhan
mercredi 4 novembre 2026 · Meilhan
Informations pratiques
Meilhan
Atelier éveil musical
Route du Port d’Orion Meilhan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 16:30:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Isabelle GARON vous propose un atelier d’éveil musical. Un joli moment de partage en famille pour les 0-5 ans et leur(s) parent(s).
Attention places limitées, veillez à vous inscrire !
Isabelle GARON vous propose un atelier d’éveil musical. Un joli moment de partage en famille pour les 0-5 ans et leur(s) parent(s).
Attention places limitées, veillez à vous inscrire ! .
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier éveil musical
Isabelle GARON is offering a musical exploration workshop. A delightful family activity for children ages 0–5 and their parent(s).
Please note: Space is limited, so be sure to register!
L’événement Atelier éveil musical Meilhan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas
À voir aussi à Meilhan (Landes)
- Atelier Numérique Meilhan 18 septembre 2026
- L’atelier tricoti Meilhan 21 septembre 2026
- Atelier Numérique Spécial « ado » Meilhan 23 septembre 2026
- Lectures aux ainés Route du Port d’Orion Meilhan 24 septembre 2026
- A vol d’Histoires Meilhan 26 septembre 2026