Atelier Eveil Musical Meyronne
Atelier Eveil Musical Meyronne samedi 11 avril 2026.
Atelier Eveil Musical
Meyronne Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre du Tout Petit Festival
Dans le cadre du Tout Petit Festival. Animé par Paul-Adrien Larroque. Un atelier qui stimule l’écoute et le toucher tout en profitant d’une bande-son spécialement composée pour l’occasion !
A partir de 2 ans, sur réservation
.
Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Tout Petit Festival
L’événement Atelier Eveil Musical Meyronne a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne