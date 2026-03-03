Atelier Eveil Musical

Meyronne Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du Tout Petit Festival

Dans le cadre du Tout Petit Festival. Animé par Paul-Adrien Larroque. Un atelier qui stimule l’écoute et le toucher tout en profitant d’une bande-son spécialement composée pour l’occasion !

A partir de 2 ans, sur réservation

.

Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Tout Petit Festival

L’événement Atelier Eveil Musical Meyronne a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne