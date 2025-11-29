Atelier Eveil musical Saint-Sever

Atelier Eveil musical

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez partager un moment musical et ludique avec votre enfant. Nous découvrirons des chansons, explorerons des instruments et chanterons des comptines de tous horizons.

De 0 à 3 ans | sur inscription

L’atelier sera animé par Marie Guédon, musicienne intervenante qui sillonne les routes du département des Landes pour emmener la musique à toutes les oreilles ! les plus petites comme les plus grandes!

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

English : Atelier Eveil musical

Come and share a musical moment with your child. We’ll discover songs, explore instruments and sing nursery rhymes from all over the world.

Ages 0 to 3 | registration required

German : Atelier Eveil musical

Kommen Sie und teilen Sie einen musikalischen und spielerischen Moment mit Ihrem Kind. Wir werden Lieder entdecken, Instrumente erforschen und Reime aus aller Welt singen.

Von 0 bis 3 Jahren | auf Anmeldung

Italiano :

Venite a condividere un momento musicale e ludico con il vostro bambino. Scopriremo canzoni, esploreremo strumenti e canteremo filastrocche da tutto il mondo.

Da 0 a 3 anni iscrizione obbligatoria

Espanol : Atelier Eveil musical

Venga a compartir un momento musical y lúdico con su hijo. Descubriremos canciones, exploraremos instrumentos y cantaremos canciones infantiles de todo el mundo.

De 0 a 3 años inscripción obligatoria

