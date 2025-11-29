Atelier Eveil musical Saint-Sever
Atelier Eveil musical Saint-Sever samedi 29 novembre 2025.
Atelier Eveil musical
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Venez partager un moment musical et ludique avec votre enfant. Nous découvrirons des chansons, explorerons des instruments et chanterons des comptines de tous horizons.
De 0 à 3 ans | sur inscription
L’atelier sera animé par Marie Guédon, musicienne intervenante qui sillonne les routes du département des Landes pour emmener la musique à toutes les oreilles ! les plus petites comme les plus grandes!
De 0 à 3 ans | sur inscription .
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
English : Atelier Eveil musical
Come and share a musical moment with your child. We’ll discover songs, explore instruments and sing nursery rhymes from all over the world.
Ages 0 to 3 | registration required
German : Atelier Eveil musical
Kommen Sie und teilen Sie einen musikalischen und spielerischen Moment mit Ihrem Kind. Wir werden Lieder entdecken, Instrumente erforschen und Reime aus aller Welt singen.
Von 0 bis 3 Jahren | auf Anmeldung
Italiano :
Venite a condividere un momento musicale e ludico con il vostro bambino. Scopriremo canzoni, esploreremo strumenti e canteremo filastrocche da tutto il mondo.
Da 0 a 3 anni iscrizione obbligatoria
Espanol : Atelier Eveil musical
Venga a compartir un momento musical y lúdico con su hijo. Descubriremos canciones, exploraremos instrumentos y cantaremos canciones infantiles de todo el mundo.
De 0 a 3 años inscripción obligatoria
