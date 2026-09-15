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Atelier Eveil musical Saint-Sever

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Sever

Atelier Eveil musical Saint-Sever

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
15 Avenue de l'Océan
Ville
40500 Saint-Sever
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Saint-Sever

Atelier Eveil musical

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Basés sur le répertoire spécifique de la petite enfance et sur le monde pluri-sensoriel du tout-petit, les ateliers chant parents-enfants permettent de familiariser les plus jeunes à la musique et de partager un moment musical en famille. Un atelier d’éveil en musique
De 0 à 3 ans | sur inscription
Basés sur le répertoire spécifique de la petite enfance et sur le monde pluri-sensoriel du tout-petit, les ateliers chant parents-enfants permettent de familiariser les plus jeunes à la musique et de partager un moment musical en famille. Un atelier d’éveil en musique animé par Marie Guédon (CMR Landes).
De 0 à 3 ans | sur inscription   .

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 

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English : Atelier Eveil musical

Based on a repertoire specifically designed for early childhood and the multisensory world of very young children, parent-child singing workshops help introduce the youngest children to music and allow families to share a musical experience together. A Musical Exploration Workshop
Ages 0–3 | Registration required

L’événement Atelier Eveil musical Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse

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