Informations pratiques

Saint-Sever

Atelier Eveil musical

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Basés sur le répertoire spécifique de la petite enfance et sur le monde pluri-sensoriel du tout-petit, les ateliers chant parents-enfants permettent de familiariser les plus jeunes à la musique et de partager un moment musical en famille. Un atelier d’éveil en musique

De 0 à 3 ans | sur inscription

Basés sur le répertoire spécifique de la petite enfance et sur le monde pluri-sensoriel du tout-petit, les ateliers chant parents-enfants permettent de familiariser les plus jeunes à la musique et de partager un moment musical en famille. Un atelier d’éveil en musique animé par Marie Guédon (CMR Landes).

De 0 à 3 ans | sur inscription .

15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

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English : Atelier Eveil musical

Based on a repertoire specifically designed for early childhood and the multisensory world of very young children, parent-child singing workshops help introduce the youngest children to music and allow families to share a musical experience together. A Musical Exploration Workshop

Ages 0–3 | Registration required

L’événement Atelier Eveil musical Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse