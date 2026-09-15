Atelier Eveil musical Saint-Sever
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
Atelier Eveil musical
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Basés sur le répertoire spécifique de la petite enfance et sur le monde pluri-sensoriel du tout-petit, les ateliers chant parents-enfants permettent de familiariser les plus jeunes à la musique et de partager un moment musical en famille. Un atelier d’éveil en musique
De 0 à 3 ans | sur inscription
Basés sur le répertoire spécifique de la petite enfance et sur le monde pluri-sensoriel du tout-petit, les ateliers chant parents-enfants permettent de familiariser les plus jeunes à la musique et de partager un moment musical en famille. Un atelier d’éveil en musique animé par Marie Guédon (CMR Landes).
De 0 à 3 ans | sur inscription .
15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
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English : Atelier Eveil musical
Based on a repertoire specifically designed for early childhood and the multisensory world of very young children, parent-child singing workshops help introduce the youngest children to music and allow families to share a musical experience together. A Musical Exploration Workshop
Ages 0–3 | Registration required
L’événement Atelier Eveil musical Saint-Sever a été mis à jour le 2026-09-07 par Landes Chalosse
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