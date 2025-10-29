Atelier éveil musical Vayres

Atelier éveil musical Vayres mercredi 29 octobre 2025.

Atelier éveil musical

A la salle des fêtes Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Un moment tout en douceur et en musique pour les tout-petits ! Hugo invite les enfants de 2 à 5 ans à découvrir sons, rythmes et instruments à travers le jeu et la curiosité. Une belle initiation sensorielle à la salle des fêtes de Vayres. L’occasion pour les plus jeunes de s’éveiller à la musique dans une atmosphère joyeuse et bienveillante.

Informations et réservations auprès de l’association Vayres Initiatives Culturelles par téléphone. .

A la salle des fêtes Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86

