Atelier éveil musical Vayres mercredi 29 octobre 2025.
A la salle des fêtes Vayres Haute-Vienne
Gratuit
2025-10-29
2025-10-29
2025-10-29
Un moment tout en douceur et en musique pour les tout-petits ! Hugo invite les enfants de 2 à 5 ans à découvrir sons, rythmes et instruments à travers le jeu et la curiosité. Une belle initiation sensorielle à la salle des fêtes de Vayres. L’occasion pour les plus jeunes de s’éveiller à la musique dans une atmosphère joyeuse et bienveillante.
Informations et réservations auprès de l’association Vayres Initiatives Culturelles par téléphone. .
A la salle des fêtes Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86
