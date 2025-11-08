Atelier Eveil sensoriel et artistique Bébé au musée Musée de Valence Valence

Atelier Eveil sensoriel et artistique Bébé au musée Musée de Valence Valence samedi 8 novembre 2025.

Atelier Eveil sensoriel et artistique Bébé au musée

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:15:00

fin : 2025-11-08 11:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.

Venez profiter du musée autrement avec bébé, grâce à des propositions adaptées, tout en douceur, pensées pour son âge et son développement. Un réel moment d’éveil et de partage au cœur de la culture.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! The family museum.

Come and enjoy the museum in a different way with your baby, thanks to specially adapted, gentle activities designed for his or her age and development. A real moment of awakening and sharing at the heart of culture.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.

Genießen Sie das Museum mit Ihrem Baby auf eine ganz neue Art und Weise, mit sanften, alters- und entwicklungsgerechten Angeboten. Ein echter Moment des Erwachens und des Austauschs im Herzen der Kultur.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo per famiglie.

Venite a visitare il museo in modo diverso con il vostro bambino, grazie ad attività dolci e adattate alla sua età e al suo sviluppo. È una vera opportunità per imparare e condividere nel cuore della cultura.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo familiar.

Venga a disfrutar del museo de una forma diferente con su bebé, gracias a actividades especialmente adaptadas y suaves, diseñadas para su edad y desarrollo. Toda una oportunidad para aprender y compartir en el corazón de la cultura.

L’événement Atelier Eveil sensoriel et artistique Bébé au musée Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme